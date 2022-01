Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, altro dramma dopo la separazione: la scelta delle figlie Sole e Celeste

18 gennaio 2022 a

Prima le indiscrezioni, oggi la notizia ufficiale: dopo 10 anni insieme, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno messo un punto alla loro storia d'amore. "Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine", hanno fatto sapere in una nota all'Ansa, specificando di non essere disposti a svelare altri dettagli per preservare la privacy della famiglia.

Nel frattempo, però, il Corriere della Sera fa sapere che le figlie Sole, 9 anni, e Celeste, 7, continueranno a vivere con la mamma. La storia tra la showgirl svizzera e il ceo di Trussardi era iniziata con un colpo di fulmine nato al Ristorante Trussardi Alla Scala, di proprietà di Tomaso. Poi i due si erano sposati al Palazzo della Ragione di Bergamo il 10 ottobre del 2014.

Al momento, comunque, non si conoscono i motivi della crisi, anche se in molti avevano già notato un allontanamento della coppia. Gli indizi erano: zero post insieme su Instagram e quasi nessuna uscita insieme. Perfino le recenti vacanze natalizie, che Michelle e Tomaso hanno trascorso separati. La conduttrice ha passato l’intero periodo in Alta Badia insieme alle due figlie e all’amica del cuore Serena Autieri: sembra che lui abbia raggiunto il gruppo per festeggiare il Natale, ma subito dopo la coppia si sarebbe nuovamente divisa.

