Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, "la crisi iniziata durante il lockdown". Gossip esplosivo: "I nuovi interessi di lei"

Il lockdown ha separato un'altra coppia. Michelle Hunziker e Tomaso Trussarsi hanno comunicato ufficialmente la fine della loro storia, "amichevole" come da comunicato per il bene delle due figlie, che resteranno con la madre. E ora gli esperti di gossip iniziano a indagare sulle ragioni di una crisi che in realtà era nata molto tempo prima.

"Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita - hanno spiegato la showgirl svizzera e l'imprenditore bergamasco -. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia". La protezione delle figlie Sole, 8 anni, e Celeste, di 6, è doverosa. Ma i pettegoli riferiscono delle voci di persone a loro vicine, che descrivono l'amore tra Michelle e Tomaso "bello e litigarello". Evidentemente troppo litigarello, dopo 10 anni. Una storia peraltro gestita mediaticamente sempre con grande saggezza, senza esporsi troppo sui sociale e mantenendo distinti i rispettivi impegni e immagine. "Caratteri forti e a tratti divergenti - spiega Michela Proietti sul Corriere della Sera -, ma che hanno trovato sempre un punto di incontro. Tutto questo fino ad almeno un anno e mezzo fa, quando pare che i due siano scivolati in una crisi più grave, tra ripicche, silenzi e porte chiuse".

Marito e moglie avrebbero iniziato a vivere sempre più lontani, Trussardi a Bergamo e la Hunziker e le figlie a Milano. "Alla base delle liti un diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei) - prosegue il Corriere -, alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni". E in quel momento nella vita della Hunziker sarebbero "entrati nuovi interessi, come quello per le arti marziali, documentato da numerose stories su Instagram". E le feste di Natale trascorse lontani è stato solo l'epilogo di una fine già scritta.

