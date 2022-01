Kendall Jenner, micro-bikini sulla neve e un "grosso" problema: niente slip, foto vietata ai minori

21 gennaio 2022 a

Chiamiamole "robe da vip". Kendall Jenner, bombastica influencer ed ereditiera americana, e soprattutto sorellina dell'iconica Kim Kardashian, ha provato un esperimento al confine tra scienza e fashion: si è presentata in intimo, solo striminzito reggiseno a triangolo e micro slip (invisibile, praticamente solo una sottilissima striscia di stoffa nera) sulla neve di Aspen, in Colorado, provando forse a sciogliere il ghiaccio con la sua sensualità. Il look balneare, che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti (considerando che le foto erano contenute in un post su Instagram, lautamente pagato dalla pubblicità, potremmo dire "obiettivo pienamente raggiunto"), era completato da un paio di stivali da yeti di Miu Miu, tocco glamour altamente spettacolare.

La splendida e aitante 26 anni non ha inventato nulla, per la verità: prima di lei, hanno provato il "bagno nella neve" altre star come Eva Longoria, Dua Lipa, Britney Spears. La stessa sorellina Kim Kardashian aveva calcato la neve nella stessa tenuta semi-adamitica, con l'aggiunta di pelosissime calzature.



Qualche mese fa, a conferma della voglia di spiazzare (al costo di risultare un po' fuori luogo e sicuramnte sopre le righe) la Jenner si era presentata al matrimonio dell'amica Lauren Perez indossando, per la gioia degli altri invitati maschietti e dei paparazzi, un singolare abito "invisibile", con geometrici squarci su seno e dorso. Un nude-look che le era valso una pioggia di critiche, con l'accusa di essere esibizionista e volgare e di aver voluto rubare la scena alla sposa. "Era stupenda e ho amato quel vestito", assicura oggi la Perez, facendo buon visto a cattivo look.

