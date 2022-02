Serena Enardu, il dramma: collasso all'improvviso. "Ricoverata", poi un silenzio angosciante

01 febbraio 2022 a

Serena Enardu in ospedale: l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un collasso nella notte e alle 5 del mattino è stata ricoverata. A dare la notizia è stata lei stessa sui social: "Ieri sono stata male e alle 5 del mattino sono svenuta... per fortuna con me c'era Elga che ha chiamato il 118", ha scritto riferendosi alla sorella. Poi ha continuato: "Adesso sono all'ospedale Brotzu di Cagliari e spero di uscire oggi stesso. Vi aggiorno".

Nessun ulteriore dettaglio sulle ragioni del ricovero. L'ex gieffina ha pubblicato un selfie in cui appare piuttosto provata, accompagnato dalla sigla "Ko". Nei giorni scorsi, invece, la Enardu è finita al centro delle polemiche per via dei suoi commenti sul vaccino. Subito dopo la dose, infatti, Serena avrebbe avuto qualche problema di salute. Ha spiegato di aver accusato fortissimi dolori articolari, cefalea, rash cutaneo, nausea e stanchezza.

Ai suoi fan, inoltre, la Enardu ha rivelato di non riuscire nemmeno a reggersi in piedi: "È stato devastante”. Poi ha espresso il suo chiaro disappunto, ammettendo che adesso il vaccino non lo rifarebbe. Poi, dopo essersi sottoposta ad alcune importanti visite, ha spiegato che non c'era alcun problema. Le sue dichiarazioni però hanno colpito tutti, vista la situazione delicata legata alla pandemia. E in molti l’hanno accusata di non aver passato un bel messaggio.

