Serena Enardu, l'ex Grande Fratello e la foto con la svastica: travolta, rischia la carriera

14 agosto 2020 a

a

a

Adesso Serena Enardu deve fare i conti con una nuova polemica. Pesantissima. Tutto succede dopo l’ultime foto pubblicate sui social. Le sorelle Enardu, Serena (ancora non si sa se ex di Pago) e Elga, si trovano in Sardegna. Festeggiano Viviana, la loro personal trainer. Fin qui nulla di male. Ma sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierina nazista. Una trovata di pessimo gusto. Poco simpatica. Le foto con la svastica stanno facendo il giro della Rete, che si scaglia contro Serena. "Deve chiedere scusa e cancellare quei video”, scrivono alcuni utenti. L’ex di Pago, nata come personaggio tv proprio grazie alla relazione col cantante, tace. Nessun commento. Per ora. Si spera che trovi una frase per giustificare questo comportamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.