Uomini e donne, Serena Enardu in lacrime: "Non è un compleanno facile"

Francesco Fredella 19 luglio 2021

Compleanno duro per Serena Enardu, che tutti abbiamo conosciuto a Uomini e donne, quindi grazie a Pago in occasione di Temptation island vip e al Grande Fratello Vip successivamente. La loro storia, a quanto pare, è finita nel dimenticatoio. Oggi Serena, che cerca in tutti i modi di afferrare la popolarità grazie a Instagram fa una rivelazione nel giorno del suo compleanno. "Non sarà un compleanno semplicissimo perché non è facile”, racconta (sua sorella sembra che si trovi in quarantena).

“Mi avete fatto emozionare specialmente Elga”, scrive. “E’ dalle otto che rispondo ai vostri messaggi di auguri. Mi avete fatto emozionare tantissimo tutti, specialmente Elga. Grazie di cuore e del fatto che mi avete fatto rendere conto che sono già vecchissima”. Intanto Elga, la sorella gemella di Serena, fa un vero e proprio endorsement. “La cosa più importante è l’amore tra di noi”, continua. “Lo so che tanti di voi hanno passato il compleanno da soli, ma per me e Elga e un po’ particolare la cosa. Comunque grazie a tutti. A mezzanotte mi avete tempestato di messaggi, io già dormivo".

Per ora è single. La conferma arriva durante uno dei questionari di Instagram. Ai fan Serena dice: “No, secondo me non sarà un impresa facile. Chi se ne frega”. La storia d'amore tra Serena Enardu e Pago, che ha lasciato tutti senza parole a Tale quale show, è diventata virale in pochissimo tempo. Ora, però, di loro non se ne parla più: una fine, forse annunciata, che ha messo la pietra tombale sul loro fidanzamento. La Enardu, in questi ultimi anni, sicuramente ha conquistato una buon fetta di pubblico anche grazie a Pago. Non a caso il suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip è diventata la prova del nove.

