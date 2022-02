Sanremo 2022, Arisa "di petto" all'Ariston: scorda il reggiseno, il décolleté esplode. Sotto la giacca...

02 febbraio 2022 a

Arisa annuncia la sua presenza a Sanremo e lo fa con una foto a dir poco bollente. La cantante sarà presente nella serata di mercoledì 2 febbraio, quando canterà il suo ultimo brano. A diffondere qualche indiscrezione è lei stessa attraverso un post su Instagram: "Stasera, come annunciato da Giovanna e Amadeus ci sarò anch'io sul palco di Sanremo per cantarvi 'Fino all'alba', un brano bellissimo scritto dal corpo musicale 'La cittadina San Pietro Martire di Sevesi' (provincia di Monza) che concorrerà per diventare il brano ufficiale di Milano-Cortina 2026".

E ancora: "A scegliere da stasera sarete voi. Diventate Fan e votate quello che preferite sul sito www.milanocortina2026.org e @milanocortina2026 sarà anche nostra". Ma ad attirare l'attenzione è lo scatto allegato, in cui l'artista si mostra con un tailleur bianco e un décolleté che nulla lascia all'immaginazione.

Sotto la giacca, infatti, spunta il seno e quello che pare essere un reggiseno color carne. Tanti, anzi, tantissimi i commenti. "Sei uno spettacolo", "Aspettiamo solo questo". E ancora: "Rosalba sei bellissima". Ma c'è anche chi si spinge oltre: "Oggi ci vuoi fare morire dillo amore". Insomma, questa sera sul palco dell'Ariston tutti gli occhi saranno puntati su di lei e, chissà, forse anche sul suo look.

