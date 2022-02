Chiara Ferragni e Fedez con gli occhiali extra lusso? "Sì, ma là sotto...". Il dettaglio che sconcerta i fan

05 febbraio 2022 a

Lusso sì, ma fino a un certo punto. Chiara Ferragni e Fedez stupiscono anche sulla neve, dove indossano lussuosi occhiali da sole marchiati Louis Vuitton. Fin qui nulla di nuovo, visto il patrimonio che la coppia di influencer detiene. Infatti, a scatenare i fan è un altro dettaglio: la maglia termica Kipsta della Decathlon. Insomma, da una parte il lusso, dall'altra la normalità che piace più che mai ai seguaci.

"Comunque – nota un utente - il fatto che anche Fedez compra al Decathlon mi fa sentire meglio". E ancora, gli fa eco un altro: "Fedez allora sei uno di noi ! Kipsta forever ! #poveri haha". Non mancano comunque commenti anche agli occhiali. "Con il costo della vostra maschera - scrive un utente - mi faccio 20 giorni in pensione completa".

La stessa Ferragni aveva pubblicato giorni fa una foto di lei in costume da bagno sulla neve. Anche in questo caso l'accessorio olimpionico con il marchio dell'azienda dell'influencer non è proprio così economico. Il look rosa fluo con dettaglio lungo i fianchi viene venduto alla modica cifra di 130 euro. Ma, nonostante il prezzo, non c'è da stupirsi se sul sito è già tutto esaurito.

