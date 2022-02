Taylor Mega, "tanti auguri": nudo integrale, una foto da film hard. Eccola...

15 febbraio 2022 a

Taylor Mega, nel giorno di San Valentino, ha lanciato un messaggio ai suoi tanti follower. Un messaggio intrigante che conferma tutta la sensualità dell'influencer. Taylor Mega tra allenamenti e massaggi si prende cura del proprio corpo con risultati che lasciano senza fiato. E posando tutta nuda per una storia social scrive ai follower: "Auguri ai single come me", nel giorno della festa degli innamorati.

Senza un amore, ma non è mai sola la modella. La Mega è sempre piena di impegni. Spesso vicino ha la sorella Giada, con cui condivide tanti momenti di complicità. E poi ci sono i follower, che a milioni la adorano e la seguono, e a cui lei non fa mai mancare consigli di fitness e scatti provocanti, come proprio quello fatto nel giorno di San Valentino.

Con una foto tutta nuda, la Mega accende le fantasie dei suoi fan. In palestra dopo l'allenamento si fotografa allo specchio. Coperta parzialmente dall'asciugamano, mostra le lunghe gambe e uno scorcio sull'inguine. Provocare le piace, e le riesce anche parecchio bene. E i follower apprezzano e commentano.

