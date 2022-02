Michelle Hunziker, "voci di corridoio" su un nuovo uomo: "Forse c'è lui dietro la rottura con Tomaso", nome e cognome (clamoroso)

15 febbraio 2022 a

Nella vita di Michelle Hunziker c'è un altro uomo. Il gossip, esplosivo, lo sganciano Ivan Rota e il chirurgico Sor Rotella nelle loro Pillole di Gossip, pepatissima (e molto ben informata) rubrica per Dagospia.

"Oggi inizia una lunga storia d'amore...". Michelle Hunziker, un terremoto: l'annuncio a San Valentino (Trussardi che dice?)

I dettagli sono circostanziati, anche se sibillini: "Chi é Carlo (detto anche Carlos) Piazza? É un bellissimo indossatore che appare su Instagram tra le amicizie di Michelle Hunziker". E fin qui, difficile sospettare qualcosa in più di una conoscenza social, visto il ruolo di entrambi. Epperò, c'è di più. "Alcuni dicono, cosa da appurare - precisano gli autori -, che i due si conoscerebbero anche fuori dai social". Di più, non è concesso sapere. Ma la domanda maliziosa del duo Rota-Rotella lascia intravedere spiragli clamorosi: "Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto della showgirl svizzera con Tomaso Trussardi? O sono solo voci di corridoio?".

"Separazione e morte, ti senti una fallita": rottura con Trussardi, le drammatiche parole di Michelle Hunziker

Nel frattempo (e nel dubbio), la showgirl svizzera dopo 10 anni in coppia con il manager si gode con apparente tranquillità il suo primo San Valentino da single da molti anni a questa parte. "Storia d'amore più lunga, quella con me stessa", scrive sui social Michelle, e non è chiaro se la sua sia una botta di autostima o una stoccatina all'ex Tomaso, anche se i rapporti tra i due, al di là delle ovvie amarezze di un amore finito, sarebbero ancora buoni e cordiali, soprattutto per l'amore delle due figlie.

