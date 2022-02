Mahmood, malore a Sanremo? La confessione: "Sono uscito fuori con un giubbino e..."

17 febbraio 2022 a

Di Mahmood si è parlato parecchio negli ultimi giorni, soprattutto per il trionfo a Sanremo insieme a Blanco. I due hanno portato sul palco dell'Ariston un brano che ha incantato tutti fin dal primo ascolto, "Brividi". Proprio nei giorni in cui si è tenuta la kermesse, era girata una strana voce sulle condizioni di salute di Mahmood. Si era detto che avesse avuto un malore. Oggi è lo stesso cantante a parlarne. Lo fa in un'intervista con la rivista Famiglia cristiana.

"Sono uscito fuori con un giubbino, ho preso freddo e mi è venuta una mezza congestione - ha spiegato l'artista -. Per fortuna ho questo ragazzo accanto che mi sostiene un sacco. Da lui sto imparando a uscire dagli schemi, a volte io penso troppo anche quando non c’è bisogno". Un chiaro riferimento al suo partner di scena, Blanco. Con lui si sta preparando per la prossima tappa, l'Eurovision song contest. Parlando dei suoi gusti personali in fatto di musica, poi, Mahmood ha rivelato: "Sono pazzo di di Paolo Conte e Battiato e un’amica per Natale mi ha regalato un bellissimo vinile proprio di Conte”.

Blanco, anche lui intervistato da Famiglia cristiana, ha ammesso: "Io sono cresciuto con Modugno, Celentano, Dalla e Battisti: mamma mia quanta roba”. Con la fine di Sanremo, comunque, non sarebbero finiti né il successo né la voglia di fare di Mahmood e Blanco. Il primo, infatti, nei giorni scorsi si è mostrato al lavoro in uno studio di registrazione per qualche novità a cui presto potremmo assistere.

