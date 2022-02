Chiara Ferragni, "cat woman" con squarcio vista-seno: una foto da restarci secchi

18 febbraio 2022 a

a

a

Mamma mia, Chiara Ferragni. L'influencer più celebre e seguita d'Italia torna ad incantare sui social, nel dettaglio su Instagram, il suo regno. E lo fa con un look, così come lei spiega, da "cat woman", a corredo della breve didascalia l'immagine di un gattino.

Video su questo argomento Ferragni e Fedez, roba per pochi: ecco quanto costa la scuola del figlio Leone

E insomma eccola la moglie di Fedez fasciata in un aderentissimo vestitino nero cont tripla cintura. La Ferragni si mostra adagiata su un letto, scarpe con tacco a spillo ai piedi, un diluvio di gioielli e soprattutto una sorta di "spacco" frontale, proprio in corrispondenza delle sue forme, che manda in visibilio tutti i suoi seguaci (e non solo).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.