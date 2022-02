Sonia Bruganelli, la foto che scatena la polemica: occhio a cosa appare proprio davanti a lei

18 febbraio 2022 a

Sonia Bruganelli è un amante del lusso, sul social si fa vedere mentre si trucca davanti a una specchiera da ben 165mila euro. Già in passato alcune sue peculiartià avevano provocato discussioni, alcune sue dichiarazioni legate ad un certo tenore di vita avevano creato polemiche. Adesso, l'opinionista del Gf Vip, pubblica su Instagram un oggetto del genere che fa di nuovo scatenare i social.

La Bruganelli coglie l'attimo in cui si fa il make up davanti alla Malle Coiffeuse, un oggetto unico, il baule firmato da Louis Vuitton, dal prezzo proibitivo, quello di un appartamento: 165mila euro. “Il baule Malle Coiffeuse è un accessorio dedicato alla bellezza, ispirato ai modelli storici della Maison e rivisitato con un tocco di contemporaneità. L'esclusiva creazione è pensata per accompagnare con ricercata eleganza i momenti della giornata dedicati alla cura personale”, si legge sul sito dell'azienda.

Un pezzo d’arredamento pieno di cassetti con i celebri monogrammi, tre specchi e anche uno sgabello pieghevole. All’interno la trusse Nice Bijoux, che da sola costa 1000 euro. E tra l'altro lascia che il suo gatto ci passeggi sopra senza alcun problema. Le reazioni e i commenti sono di tutti i tipi. Chissà cosa ne penserà il marito Paolo Bonolis.

