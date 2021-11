Sonia Bruganelli, il lutto che la travolge: "Papà, da oggi avrai un amico in più lassù"

29 novembre 2021 a

“Da oggi papà avrai un amico in più li su con te”: un post straziante quello pubblicato oggi da Sonia Bruganelli, che così ha annunciato la morte di un suo caro amico. La moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Gf Vip insieme ad Adriana Volpe, ha condiviso una foto che la ritrae insieme al suo defunto padre quando lei era piccola. Uno scatto attraverso cui la Bruganelli ha salutato il suo amico scomparso. A corredo questa didascalia: “A noi qui giù lui mancherà tanto. Doctor Laser per gli altri, per noi solo Francesco".

Lo scatto pubblicato dall'opinionista, però, ha creato un po' di confusione tra i fan. Tant'è che qualcuno è intervenuto a chiarire meglio: "Incredibile la vostra incapacità di capire ciò che leggete. Non è morto il padre della Bruganelli, è morto il dottor Pier Francesco Parra, detto dottor Laser, il grande medico dei tennisti. Poiché anche il padre di Bruganelli è deceduto anni fa, la stessa Sonia gli sta dicendo che è stato raggiunto dall’amico di famiglia Parra”.

I seguaci più attenti, poi, non hanno potuto non notare un importante dettaglio nella fotografia che lei ha postato: “Ti assomigliava tantissimo tuo padre”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Due stupende gocce d’acqua”. E ancora: “Bellissimi entrambi”, “Che bellissimo uomo. Complimenti Sonia. Tu sei stellare”.

