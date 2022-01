Sonia Bruganelli spiazzante su Paolo Bonolis: "Avances da un altro uomo, ecco chi era"

30 gennaio 2022 a

Sono ancora un mistero le parole pronunciate da Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, l'opinionista si è lasciata andare a una confessione. Parlando della storia tra Alex Belli e Delia Duran, la Bruganelli ha raccontato: "Una situazione borderline anche con mio marito Paolo Bonolis? Lui con un uomo si, però adesso non posso dirlo".

Un'uscita che ha lasciato tutti di stucco, tanto che la Bruganelli è stata poi costretta a precisare: "Vi racconteremo, ma non è stato con un uomo. Siccome è un uomo che piace, piace anche agli uomini. Ha avuto la fortuna di avere un'avance da un uomo famoso che purtroppo non è più in vita. Ora non voglio entrare nel dettaglio, se vorrà ne parlerà lui". E ancora: "Un giorno poi ne parleremo in un’intervista che rilascerà presto". Insomma, il mistero rimane.

Le parole della Bruganelli erano arrivate al commento del presunto triangolo amoroso tra Delia, Alex e una loro amica. La modella aveva infatti ammesso che i tre avrebbero avuto un rapporto. Per Delia l'amore libero è "condividere con la tua coppia il piacere di essere liberi, di raccontare le sessualità". Un concetto che è ben diverso, a suo dire, dal tradimento.

