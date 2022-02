Elettra Lamborghini, bikini a Miami? Impossibile contenere le forme: immagini "fortissime" | Guarda

19 febbraio 2022 a

a

a

Mamma mia, che Elettra Lamborghini. Si torna a parlare dell'ereditiera e cantante, ma non per le polemiche sollevate dall'intervista a Francesca Fagnani, non trasmessa dopo che Elettra aveva chiesto di tagliare alcune parti. Si parla di lei per un bikini pazzesco.

"Capricci, non sei una bambina": Rita Dalla Chiesa demolisce Elettra Lamborghini, parole grosse

Già, Elettra Lamborghini si sta concedendo un break al caldo di Miami, in Florida, tra mare, sole e spiaggia, il tutto insieme al suo inseparabile cagnolino. E in una story su Instagram, la Lamborghini ha mostrato a tutti i suoi seguaci il due pezzi giallo con cui si è palesata in spiaggia. Una foto in cui risaltano le forme giunoniche di Elettra e il suo meraviglioso fisico. E quel costumino, per contenere il seno della Lamborghini, fa una vera e propria faticaccia...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.