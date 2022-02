Ilary Blasi, il viaggio in Lapponia e quella cena: sapete chi c'era con lei? Totti e le corna, voci clamorose

22 febbraio 2022 a

La notizia della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di particolari. Secondo il sito Dagospia che per primo ha lanciato la l'indiscrezione, pare che l'ex capitano della Roma "non abbia gradito il bacio tra la moglie Ilary Blasi e Michelle Hunziker nel programma Michelle Impossible". Ma attenzione, scrive ancora Dago, perché proprio Totti potrebbe avere già una simpatia per un'altra donna: "A Milano si vocifera che il campione veda spesso una ragazza che ha partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi condotta proprio dalla Blasi".

Da parte sua la showgirl, "è stata avvistata con un attore impegnato presentatole dalla sorella Melory a una cena con Igor Righetti e Miriam Leone". Di chi si tratterà?

Ad aggiungere un altro tassello alla vicenda ci pensa La Stampa che riporta anche la notizia secondo la quale durante un viaggio in Lapponia, con la Blasi c'era l'amico Luca Tommassini. E sempre lui era al suo fianco durante la sua uscita al Muccassassina, locale trasgressivo romano...

