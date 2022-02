Michelle Hunziker, crollo nervoso: "Dedicato a tutte le mamme che non ci capiscono più niente". Il dramma familiare

22 febbraio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker e Serena Autieri si sono rese protagoniste di una esilarante gag sul "dramma" covid a scuola. Le loro, come molte altre famiglie, sono infatti alle prese con il rientro a scuola dei figli e la positività/negatività al coronavirus di qualche compagno di classe. Ecco quindi che la conduttrice svizzera ha postato sul suo profilo Instagram un video realizzato con l'attrice e sua amica del cuore in cui con moltissima ironia trattano le normative in vigore in materia.

Michelle e Serena hanno quindi fatto questa clip che si apre con la Hunziker che chiede informazioni sul rientro in classe: “Abbiamo avuto due casi di positività nella classe di mia figlia, lei però è negativa quando può tornare a scuola?”.

Alla domanda di Michelle Hunziker, Serena Autieri risponde attraverso frasi incomprensibili sulla negativizzazione del primo e del secondo caso di positività all’interno di una classe e ironizzando anche sulla distanza dei banchi. Il filmato delle due showgirl è davvero divertente e ha fatto impazzire i follower che ovviamente hanno riempito di cuoricini e di commenti il post.

Michelle Hunziker, una storia col baby-modello? Spunta una foto clamorosa: ora si capisce tutto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.