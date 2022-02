Fabrizio Corona in pieno centro a Milano, cosa gli spunta dalla tasca: uno choc, come lo spiega?

24 febbraio 2022 a

Fabrizio Corona ha attirato l'attenzione su di sé alla Milano Fashion Week. L'ex re dei paparazzi ha calcato la passerella in maniera molto disinvolta per un brand con cui collabora da un po'. Immancabili gli occhiali da sole dietro i quali nasconde lo sguardo. "Non sarei venuto se avessi fatto un semplice lavoro di modello, perchè oggi a questa età (faccio 48 anni tra un mese) non mi interessa più", ha spiegato a TgCom24.

Ad attirare l'attenzione, però, è stato un altro dettaglio del suo abbigliamento. Durante una passeggiata in centro a Milano con un'amica, Corona è finito nel mirino dei paparazzi soprattutto per quello che gli è spuntato dalla tasca posteriore dei pantaloni, una mazzetta di banconote da 50 euro. "Incurante di poterli perdere, lascia i soldi in bella vista e continua a camminare parlando al telefono", scrive TgCom24.

Parlando del suo rapporto con l'altro sesso, poi, l'ex re dei paparazzi ha detto: "Mi piacciono le donne libere e coraggiose". Il suo passato probabilmente lo dimostra. Fabrizio Corona ha avuto prima una relazione con Nina Moric, poi con Belen Rodriguez e qualche anno fa con la cantante Silvia Provvedi. Senza dimenticare l'amicizia speciale con Asia Argento. Ora invece sarebbe felicemente fidanzato con una modella 20enne, Sara Barbieri.

