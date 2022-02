Chiara Ferragni esce di casa così, pioggia di critiche: "Orribile", occhio a cosa spunta là sotto

26 febbraio 2022 a

Chiara Ferragni è una delle protagoniste indiscusse della Fashion Week, che si sta tenendo proprio in questi giorni a Milano. L'imprenditrice ha già partecipato a diversi eventi e a numerose sfilate. Una delle ultime è stata quella organizzata dalla sua amica e stilista Donatella Versace. Per l'occasione la Ferragni ha sfoggiato un look piuttosto stravagante e molto colorato.

La fashion blogger, che condivide sempre i suoi outfit più particolari con i seguaci su Instagram, anche questa volta non ha rinunciato a mostrarsi sui social. Per la sfilata ha indossato dei pantaloncini di jeans, con la giacca abbinata, e sopra un top dalle tinte molto colorate, dal giallo all'arancione fino all'azzurro. Per finire, calze a rete e scarpe gialle fluo con plateu. tacco alto e punta squadrata.

Per quanto riguarda capelli e make up, invece, la Ferragni ha scelto una coda alta e un trucco piuttosto leggero, fatta eccezione per la linea di eyeliner giallo-verde fluo che le mette in risalto gli occhi chiari. A corredo delle foto, l'imprenditrice ha scritto: "Last night for Versace", ovvero "la notte scorsa per Versace". Tanti i commenti sotto al post. Molti di disappunto come l'"orribile" di un utente. A lasciare però un messaggio di apprezzamento c'è Elisabetta Gregraci, che le ha scritto: "Bella".

