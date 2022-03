Marta Fascina e Berlusconi? Impensabile: beccati così sul lungo-lago, occhio alla reazione dei passanti

01 marzo 2022 a

Ultimamente, l'attenzione sulla coppia formata da Silvio Berlusconi e Marta Fascina è schizzata alle stelle. Per una serie di ragioni. La prima, il bacio in tribuna al Brianteo, al gol del temporaneo vantaggio del Monza sul Pisa, anche se poi i padroni di casa, la squadra di cui il leader di Forza Italia è presidente, dal match ne sono usciti sconfitti. Già, un bacio in pubblico tra il Cav e la sua fidanzata, un bacio in pubblico che non aveva precedenti. La prima volta, insomma.

A strettissimo giro di posta si è tornati a parlare di loro per le indiscrezioni su un imminente matrimonio, rilanciate da Libero, poi smentite dai diretti interessati ma che hanno fatto continuare a parlare a lungo. Soprattutto è fiorito parecchio gossip sulle possibili ragioni del passo indietro rispetto alle nozze, a conferma del fatto che il piano di convolare a nozze ci fosse davvero e, chissà, forse c'è ancora. Marta Fascina, infatti, ad Arcore ha conquistato tutti, non solo Silvio, ma l'intera famiglia.

E così si arriva all'ultimo atto. Ai riflettori perennemente puntati su Marta Fascina e Silvio Berlusconi. Già, perché i due sono stati "pizzicati" nel pomeriggio di lunedì 28 febbraio, a Bergamo. E il tutto è stato pubblicato dal sito del Corriere della Sera, nel video che potete vedere qui in calce. Per l'ex permier e la Fascina una giornata bergamasca: prima il pranzo dal tri-stellato Vittorio, una vera e propria istituzione, dunque una passeggiata sul lago d'Iseo. E fate attenzione alla reazione dei passanti, assolutamente increduli del fatto che ci siano Silvio e Marta che passeggiano come una (quasi) normale coppietta.

