Michelle Hunziker, il lato B dello spot? Ecco le sue forme 30 anni dopo: un clamoroso miracolo della natura

Michelle Hunziker è reduce dal successo di “Michelle Impossible”, il suo one woman show con cui Mediaset le ha permesso di celebrare i primi 25 anni di carriera. Adesso la Hunziker si sta godendo una vacanza alle Maldive, dove si trova insieme alle figlie: un po’ di riposo dopo un periodo particolarmente intenso a livello lavorativo, ma anche e soprattutto personale, dato che si è separata da Tomaso Trussardi.

La Hunziker ha regalato ai suoi fan un vero e proprio tuffo nel passato: tutti ancora ricordano uno spot pubblicitario di quasi 30 anni fa, in cui Michelle posa di spalle per pubblicizzare l’abbigliamento intimo. Il lato b scultoreo della showgirl non è mutato molto, nonostante il trascorrere del tempo: la prova è arrivata con l’ultimo scatto condiviso su Instagram dalla showgirl, che ha “ripetuto” la posa che l’ha resa celebre in passato, quando appena diciassettenne ha prestato la sua immagine (e soprattutto il suo lato b) per l’intimo “Roberta”.

Stando alla foto pubblicata dalla Hunziker, il tempo per lei sembra quasi non essere passato… Inoltre Michelle ha spiegato ai suoi follower come mai si trova alle Maldive assieme alle figlie: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto diversi punti di vista”.

