Elisabetta Canalis, la fucilata di Maurizio Costanzo: "I soldi spesi in quel modo? Era meglio se..."

Continuano le polemiche su Elisabetta Canalis e lo spot della Liguria, andato in onda su Rai 1 nei giorni del festival di Sanremo. Tanti spettatori non hanno gradito che sia stata lei, sarda di origine, a rappresentare la Regione che ogni anno ospita la kermesse musicale. Le critiche sono arrivate anche perché nella pubblicità in questione l'ex velina parla di Genova e dintorni dal suo appartamento di Los Angeles, negli Stati Uniti. E per finire, a far discutere è stato anche il suo compenso, 100mila euro.

Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Costanzo, che nella sua rubrica sul settimanale Nuovo ha scritto: "Vedere la Canalis fare la pubblicità della bellissima Liguria con, alle spalle, i grattacieli di una città americana è strano. Il presidente della Regione è libero di spendere i soldi per la promozione del suo territorio come meglio crede. Forse sarebbe stato meglio invitare la Canalis per un fine settimana a Portofino o alle Cinque Terre e far recitare Elisabetta in uno scenario coerente con lo scopo della pubblicità”.

Di fronte alle critiche di chi ha definito la Canalis "senza arte né parte", però, il giornalista ha ricordato: “Non sarà una grande donna di spettacolo ma non è nemmeno l’ultima arrivata…”. La conduttrice 43enne, comunque, non ha mai replicato alle critiche, scegliendo di rimanere indifferente e continuando ad aggiornare i suoi fan sulla sua quotidianità.

