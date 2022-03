Belen Rodriguez e De Martino, la foto censurata a Courmayeur: conferma clamorosa, ora si capisce tutto...

07 marzo 2022 a

Belen Rodriguez con il suo "clan" - la sorella Cecilia, il fratello Jeremias e gli amici più intimi - ha trascorso qualche giorno in montagna, a Courmayeur per realizzare un servizio fotografico per il brand di famiglia. Ma con la showgirl argentina, da quanto si osserva incrociando i vari scatti postati su Instagram, ci sarebbe anche Stefano De Martino. Ovviamente, l'ex marito di Belen e padre del loro bambino Santiago non appare mai nei suoi scatti ma lui stesso ha pubblicato sui sociale una immagine nella neve. Insomma, i due sarebbero insieme in montagna.

Ed eccola quindi Belen sempre bellissima, sul Monte Bianco con pantaloni termici super attillati, pesanti maglioni da montagna e i classicissimi Moon boot.

Tutta la famiglia insomma si immortala nella neve. In baita, in solitudine o in compagnia.

E la neve e le baite fanno da sfondo anche a un autoscatto di De Martino. Di Santiago e Marì Luna invece nessuna traccia... I bambini sono rimasti a Milano.

