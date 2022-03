Verissimo, Barbara d'Urso gela Silvia Toffanin: "Non ne parlo". Tensione in studio, la domanda "scomoda"

06 marzo 2022 a

a

a

Un piccolo momento di tensione si è verificato nello studio di Verissimo durante la chiacchierata che Silvia Toffanin ha fatto con Barbara d’Urso. Quest’ultima a breve sarà alla conduzione de La Pupa e il Secchione, ma a Verissimo ha parlato non solo di lavoro, ma anche di aspetti che riguardano la sua vita privata.

"Chi deve fare i conti con uomini feroci": Giulia Bevilacqua in lacrime da Silvia Toffanin

Sulla quale la d’Urso ha confermato di essere piuttosto riservata: alla Toffanin ha confidato di essere single al momento, ma quando la conduttrice di Verissimo ha tirato fuori i rumors secondo cui la collega starebbe per diventare nonna, la diretta interessata si è barricata nel suo silenzio. “Non parlo dei miei figli”, ha tagliato corto la d’Urso, che non ha quindi confermato né smentito la voce secondo cui uno dei suoi ragazzi aspetterebbe un bambino. Dalle sue espressioni, però, la Toffanin ha ammesso di aver intuito che l’indiscrezione sia vera e che quindi la d’Urso stia effettivamente per diventare nonna.

"San Patrignano? Perché in un certo senso è la mia casa": il toccante racconto di Andrea Delogu

La conduttrice di Mediaset ha anche parlato delle recenti polemiche sollevate da Pamela Prati: protagonista del caso legato al finto marito, la showgirl ha dichiarato di aver denunciato penalmente la d’Urso, che però a Verissimo ha smentito questa notizia.

"Ho trovato mia madre nuda che urlava". Scialpi-choc, il momento più drammatico: Toffanin sconvolta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.