Arisa, la confessione spinta di Vito Coppola: "Quello che ci sentiamo di fare... oltre ogni imbarazzo"

Secondo le malelingue Arisa e Vito Coppola, che si sono conosciuti a Ballando con le stelle, potrebbero fare coppia nella vita reale. Insomma, i due sarebbero (usando il condizionale) legati dopo l'uscita dal programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ed ora arriva la confessione del ballerino, che lascia tutti senza parole. Vito Coppola ed Arisa, inutile negarlo, si sono resi protagonisti di quello che potrebbe essere un flirt lampo. Adesso il ballerino parla in un'intervista a Novella2000. E dice: “Siamo molto legati…Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Tra noi c’è confidenza che supera ogni imbarazzo”.

Questa frase, a quanto pare, spazza via ogni dubbio mettendo le cose in chiaro una volta per tutte. “Siamo molto complici…Ci sentiamo tutti i giorni…Litighiamo e facciamo pace…C’è quella confidenza che supera ogni tipo di imbarazzo…”, continua ancora. Proprio quella complicità fa insospettire tutti. Anche gli addetti ai lavori, che sin da subito hanno notato una certa simpatia. Arisa, che è nel cast de Il cantante mascherato non sembra andare d'accordo con Flavio Insinna.

Vito Coppola, sempre nel corso dell'intervista, aggiunge: “Abbiamo due caratteri simili, perché vogliamo sempre avere ragione…”. Poi ci sarebbero stati, addirittura, i baci. “Quelli tra me ed Arisa sono stati veri”, continua a raccontare. Erano recitazione? "Al di là del fatto che il video era professionale, i baci erano veri…”, risponde. E poi la frase che fa intendere qualcos'altro. "Quello che ci sentiamo di fare, facciamo…”, conclude ancora. Siamo di fronte ad una nuova storia d'amore? Forse.

