Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme, tutto vero: dopo le Maldive, la foto è un terremoto

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono rivisti dopo la rottura per festeggiare insieme il settimo compleanno della figlia Celeste. Si tratta del loro primo incontro dopo l'annuncio della separazione. E per immortalare il momento è stata scattata e pubblicata una foto in cui appare tutta la famiglia: Michelle, Tomaso e le loro due figlie. La coppia appare vicina e sorridente alle spalle delle due bambine, con i palloncini colorati e la torta a fare da contorno.

La foto sembra essere totalmente in linea con quanto la Hunziker aveva detto qualche giorno fa. "Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente - aveva dichiarato in un'intervista al settimanale Chi -. Dovremo essere bravi a salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro". Poi aveva aggiunto: "Voglio subito perdonare me e perdonare lui. Non rinvangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore".

Nel post pubblicato su Instagram per festeggiare la piccola, invece, Michelle ha scritto: "Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente". Una dedica che ha colpito molti suoi fan, perché la Hunziker parla al plurale includendo Trussardi nel dolce messaggio. In un'intervista a Verissimo di qualche settimana fa, inoltre, la conduttrice aveva detto: "A Tomaso voglio tanto bene e gliene vorrò sempre".

