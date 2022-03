Sonia Bruganelli, crisi con Paolo Bonolis? Le parole di lei che scatenano il sospetto: cosa sta succedendo

16 marzo 2022 a

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? Il dubbio sta prendendo piede tra i fan della coppia. In queste ore infatti l'ex opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto gli auguri al figlio Davide. Per i 17 anni del ragazzo, l'imprenditrice ha pubblicato un messaggio su Instagram che però ha generato il caos. "Ringrazio la vita che mi ha regalato l'unico uomo che riesce a farmi star bene solamente guardandomi - si legge nel post, accanto a una loro foto - Davide sei l'uomo della mia vita. Quando mi vedi in difficoltà accorri e questo da un senso a tutto. Ti amo".

Frasi che hanno scatenato gli utenti del web. "Non è Bonolis l'uomo della sua vita? Lui non riesce a farla stare bene con un solo sguardo? Di quali difficoltà parla?", scrive uno mentre in tanti notano che negli ultimi giorni sui social traspare una certa distanza tra loro. Nonostante il conduttore di Canale 5 abbia dedicato alla moglie dolci parole al termine del Gf Vip, non è passata inosservata una certa freddezza da parte della Bruganelli. L'ex opinionista non ha né commentato né messo "mi piace".

Voci di un momento difficile per la coppia erano già circolate e in quel caso fu lei a smentire a Verissimo: "Ora stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Credo che Paolo sia il mio migliore amico. Forse lui vorrebbe più trasporto, romanticismo da parte mia. Io lo sono stata sempre poco e ora ancora di meno, per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta, mi ha spettato quando ero giovane che maturassi, ora aspetta che mi rassereni di più con la vita. Però c'è".

