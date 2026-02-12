Libero logo
Taratata, il guizzo di Paolo Bonolis: come torna in tv

di Klaus Davigiovedì 12 febbraio 2026
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Taratata)
Buon esordio per Taratata, spettacolo musicale che cavalca, per certi versi, il filone vintage tanto in voga. Nonostante la concorrenza delle Olimpiadi su Rai 2, della serie Cuori su Rai 1 e dei talk del lunedì in prime time, la prima puntata del programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 ha segnato 2.350.000 spettatori in Total Audience col 18.1% di share e 15mila utenti dai device. 

Grazie a momenti clou come i duetti di Giorgia con Emma e Max Pezzali così come Ligabue con Emma ed Elisa, oltre al brillante show di Giorgio Panariello, il format ha toccato picchi di 3,6 milioni di spettatori arrivando al 26.6% di share tra i giovani 25/34 anni. 

Hit sempre molto radicate nell’immaginario collettivo come Certe notti di Ligabue, Hanno ucciso l’Uomo Ragno di Pezzali, Se io se lei di Biagio Antonacci o Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli reinterpretata da Elisa sono comunque riuscite ad attirare il pubblico young permettendo a Taratata di piazzarsi tra gli argomenti più trendy su X mentre il bacio di Bonolis a Giorgia è virale su tutti i social e siti web.

