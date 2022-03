Michelle Hunziker, non solo il bacio: dove "si infila" la mano di Giovanni, una foto proibita

17 marzo 2022 a

Non c'è solo la foto del tenero bacio con mascherina tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, tra quelle pubblicate dalla rivista tedesca Bunte. Il paparazzo infatti ha realizzato diversi scatti della showgirl svizzera - che solo due mesi fa ha annunciato la separazione da Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste - in Sardegna insieme al bel medico. I due vengono immortalati in stata, mentre camminano, all'ingresso di una casa e da dietro mentre la mano di lui scivola sul lato b di lei.

Il magazine tedesco parla di Angiolini come del "medico più bello d’Italia", dal corpo perfetto e dal sorriso irresistibile. Insomma, il dottore avrebbe fatto capitolare la bella Michelle che ormai si vede sempre più spesso in Sardegna dove Giovanni vive.

Per chi ancora non lo sapesse, Angiolini che di professione fa il medico e ha 4 anni meno della Hunziker, è stato anche un concorrente del Grande Fratello. Molto conosciuto e seguito sui social, non fa che pubblicare foto dal suo studio medico, con o senza camice e durante il tempo libero. A gennaio il chirurgo scriveva che da soli non si può vivere: "Sono fortunato ad essere circondato da persone meravigliose che ogni giorno rendono la mia vita incredibile". Ora poi nella sua vita è entrata Michelle.

