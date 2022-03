Michelle Hunziker, con chi hanno beccato Tomaso Trussardi: come rosica, "nei salotti della Milano bene..."

17 marzo 2022 a

a

a

Si intensificano le voci su una presunta amicizia sempre più intima tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi. Le indiscrezioni filtrano da qualche settimana, ma stavolta è il re del gossip Alberto Dandolo a rilanciarle, nella sua rubrica sul settimanale Oggi ripresa, come da tradizione, da Dagospia.

"La foto del bacio in bocca". Scoop-terremoto dalla Germania, chi è il nuovo uomo di Michelle Hunziker | Guarda

"Nonostante la separazione, Tomaso Trussardi sta riuscendo a mantenere un rapporto cordiale con Michelle Hunziker - scrive la velenosissima penna di Dago -. Per amore delle loro figlie spesso trascorrono a Milano del tempo insieme. Trussardi sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si é avvicinato negli ultimi tempi all'amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato". A tal proposito, pare che il rapporto tra l'imprenditore figlio di un gigante della moda italiana e la influencer e imprenditrice fashion digitale (e non solo) abbia fatto rizzare le orecchi al marito della ex Blonde Salad, Fedez, che avrebbe mostrato in casa tutta la sua gelosia.

Chi è Giovanni Angiolini, indiscrezioni pazzesche sulla nuova fiamma della Hunziker: la sua ex era... fuori il nome

Nelle ultime ore, tanto si è parlato invece della (sempre presunta) nuova fiamma della Hunziker, Giovanni Angiolini, chirurgo ortopedico ed ex "medico sexy" del Grande Fratello 14, di cui è stato concorrente per 22 giorni nel 2015. I due sono stati pizzicati da un giornale di gossip tedesco mentre si scambiavano un tenero bacio in bocca per strada (la showgirl svizzera aveva comunque la mascherina sul volto) e camminavano abbracciati (con la mano di lui piuttosto malandrina...). La conduttrice di Striscia la notizia e All together now, spiegano fonti a lei vicine, sarebbe già "molto presa" dalla nuova frequentazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.