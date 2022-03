Wanda Nara, hackerato il profilo Instagram: un terremoto, spuntano "cose" privatissime

19 marzo 2022 a

Si torna a parlare di Wanda Nara, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Alle spalle ormai il periodo burrascoso col marito, sembra insomma essere tornato il sereno. Ma si parla di lei per due ragioni. La prima: le è stato hackerato il profilo Instagram e i pirati informatici hanno diffuso alcune conversazioni private e, soprattutto, alcuni messaggi privati ricevuti dall'argentina. E tra questi c'era anche quello di Ezequiel Barco, 22enne argentino del River Plate, che di fatto si è speso in una sorta di dichiarazione d'amore e di passione, a cui Wanda Nara però non ha dato né seguito né risposte.

Wanda Nara, profili social hackerati: spuntano i messaggi privatissimi di un calciatore argentino di 22 anni

Ma non solo. Si parla di Wanda Nara anche per uno degli ultimi post, mozzafiato, postati sempre su Instagram. Eccola con una tuta del Psg ma, soprattutto, con una maglietta scollatissima. Un video che ha catturato l'attenzione di tutti i fan: le forme di Wanda in primo piano, infatti, parlano da sole...

