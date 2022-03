Belen Rodriguez e Stefano De Martino, "ogni notte...". Bomba ad alto tasso erotico di Dagospia: ritorno di fiamma, ora si capisce tutto

19 marzo 2022 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, ormai appare chiaro e scontato. I due si stanno vivendo senza freni e con una ritrovata passione. Ricordiamo che la loro storia d’amore, caratterizzata da lunghi tira e molla, ha già dato vita nel 2015 al loro primo figlio, il piccolo Santiago. "Una passione rovente. Un amore che resiste all'orgoglio, alle corna e anche alle pubbliche pressioni", scrive Alberto Dandolo esperto di gossip.

Un riavvicinamento che è cominciato negli ultimi giorni del 2021 e da allora Belen e Stefano sono inseparabili. Non sono tornati ancora a vivere sotto lo stesso tetto. Ma ogni notte dormono sotto lo stesso letto. "Che sia quello della casa di lui, di lei o di una suite prenotata all'ultimo momento come due fidanzatini freschi di farfalle nello stomaco", ribadisce Dandolo.

Spesso la Rodriguez è accusata di essere una mangiauomini. All'accusa ha risposto la sorella Cecilia: "La verità è un altra, lei non è ‘Una mangiauomini’, si è sposata, non è andata bene ed ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. E’ grande e farà quello che deve fare finché non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato”. E chi vuole capire, capisca. Insomma, tra Belen e Stefano la passione vincerebbe sempre. Almeno stando al clamoroso titolo dato da Dagospia nel rilanciare l'articolo di Alberto Dandolo: "A volte ritrom***". Titolo che non lascia troppo margine all'immaginazione.

