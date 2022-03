Elizaveta Peskova, le foto proibite della figlia del portavoce di Putin: cosa spunta online

19 marzo 2022 a

Si chiama Elizaveta Peskova, ha 24 anni ed è la figlia di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino e fedelissimo di Vladimir Putin, il presidente della Russia impegnato a radere al suolo l'Ucraina. Di lei si è parlato nelle ultime ore per un grottesco sfogo contro le sanzioni imposte al suo paese: "Non dovrei essere ritenuta responsabile dell'invasione", ha affermato. E ancora: "Per me non ci saranno più viaggi in luoghi come New York, dove ho visitato Times Square con mio padre quando avevo nove anni".

Va detto, però, che giorni fa, su Instagram, la Peskova si era schierata contro la guerra in Ucraina, salvo poi rimuovere poco dopo il post. Pericoloso, troppo pericoloso dire no alla guerra se sei la figlia del portavoce di Putin. Ma sempre sul suo profilo Instagram, ecco alcune foto di Elizaveta Peskova... proibite. Bionda, sexy e amante del lusso, la ragazza ama ammaliare i suoi seguaci. Ecco alcuni degli scatti.

