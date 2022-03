Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, "la sua vita privata...". Le parole della segretaria del chirurgo

Francesco Fredella 23 marzo 2022 a

DiPiù, il celebre settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, indaga sull'amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini (il bel medico, specializzato in ortopedia, ex concorrente del Grande Fratello). Le foto del loro bacio hanno fatto il giro della Rete dopo la rottura tra la conduttrice e Tomaso Trussardi (l'addio, qualche tempo fa, è stato affidato ad un lancio Ansa).

Adesso, al settimanale di Cairo Editore, parla la segretaria del dottor Angiolini. “Mi dispiace, ma il dottor Angiolini non vuole rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo e non smentisco”. Stop. Nulla di più. Ma un'affermazione che dice davvero tanto. I due cercano in ogni modo di proteggere la loro privacy, ma sono stati "pizzicati" dai paparazzi in pieno giorno in Sardegna (luogo di nascita di Giovanni).

Angiolini, infatti, è nato e cresciuto in Sardegna. Vive e lavora ad Alghero dopo un periodo trascorso all'ospedale San Giovanni di Roma (dopo il Gf vip). Anche a Roma è di casa, visto che spesso è ospite di programmi televisivi. Mai più gossip, mai più reality: Angiolini, da sempre, ha puntato sulla sua professione di medico. Non si è lasciato sedurre dal fascino della televisione popolare, preferendo quella scientifica. Grande sportivo. Ama la sua terra e il buon cibo, ma la sua parola d'ordine resta una: sport. Ne pratica tanto. E si nota anche dal suo profilo Instagram.

All'epoca del Grande Fratello, nel 2015, alla conduzione c'era Alessia Marcuzzi. Il bel medico s'innamorò - e fece innamorare - Mary Falconieri (infermiera). La loro storia fece sognare tutti. Poi la favola finì dopo una breve convivenza.

