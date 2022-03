Belen Rodriguez chi? Clamoroso Antonino, effusioni in pubblico con la "famosa rossa"

23 marzo 2022 a

a

a

Anche Antonino Spinalbese ha voltato pagina. L'ex compagno di Belen Rodriguez, dopo la nascita della figlia Luna Marie e la separazione, ha ritrovato l'amore. O almeno così sembrerebbe. L'hairstylist è stato infatti paparazzato in dolce compagnia. Il settimanale Chi lo ha immortalato insieme a una bellissima ragazza dai capelli rossi. Tra i due, scrive il magazine di Alfonso Signorini, ci sarebbe una certa sintonia. "Antonino si scambia sorrisi con la bella ragazza dai capelli rossi con cui pranza in un locale del centro di Milano e che - si legge - tra una chiacchiera e l’altra, gli appoggia dolcemente la testa sulle spalle".

Belen a letto con De Martino, la foto rubata: passione vietata ai minori, uno scatto clamoroso | Guarda

Chi è la misteriosa e presunta nuova fiamma di Spinalbese? Secondo Signorini si tratta di Nanda Isaia, nota trainer di yoga. Nonostante l'ufficialità ancora non ci sia, i due appaiono felici e molto vicini. D'altronde la stessa Rodriguez ha cambiato vita. La showgirl argentina sarebbe tornata assieme all'ex marito Stefano De Martino. I due si sono lasciati e poi ripresi diverse volte, ma questa sembra quella definitiva. La riprova? La fede al dito.

Belen Rodriguez e Stefano? Indiscrezioni clamorose sul loro matrimonio: "Pare che i due...", uno choc

A commentare il presunto ritorno di fiamma ci ha pensato Cecilia Rodriguez, sorella minore della modella. "Belen - ha detto a Nuovo Tv - non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato". Una conclusione che ha eliminato ogni dubbio.

"Fa rimpiangere Alessia Marcuzzi". Belen Rodriguez, gelo a Le Iene: chi umilia l'argentina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.