Ilary Blasi, corna di Francesco Totti: "Perché è uscita la notizia". Una bomba: ora si capisce tutto

Ilary Blasi rompe il silenzio. Dopo settimane che hanno visto la conduttrice de L'Isola dei famosi e Francesco Totti al centro del gossip, la Blasi ha chiarito e detto la sua. "Ho letto… Perché quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi - ha spiegato in un'intervista a Chi - E, francamente, non abbiamo capito perché sono state dette e scritte". Come da lei ammesso, "in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere".

E questa volta non è stata da meno. "Perché? - si chiede indignata -. Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua". A lanciare l'indiscrezione su una separazione imminente e una nuova presunta fiamma nella vita dell'ex capitano della Roma è stata Dagospia.

A seguire però molti quotidiani e siti hanno aggiunto diversi dettagli. Tra i sospetti che avrebbero suffragato la teoria della crisi anche la reazione della coppia. Totti e la Blasi hanno preferito aspettare prima di commentare, ricordando comunque che in mezzo ci sono tre figli. "Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà. Hanno ripreso cose che… Per dirne una, nelle interviste spesso ho detto: 'Nella vita non si sa mai, può succedere di tutto'. E allora? Prova qualcosa? Come pure quando hanno scritto che non c’ero al compleanno di Francesco. Non avevo pubblicato la foto. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie, ma se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, guardi, si vede. E poi, che parlino di cose più importanti". Insomma, tra i due la storia va a gonfie vele.

