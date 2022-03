Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, "amatevi, non c'è altra via": cosa pubblica Eros Ramazzotti, tam tam impazzito

27 marzo 2022 a

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme a distanza di due mesi dall'annuncio ufficiale della separazione. La coppia si è mostrata sui social in occasione di un evento molto importante per l'imprenditore. Presente anche la primogenita di Michelle, Aurora Ramazzotti. Il progetto che li ha riuniti si chiama "Fast Cars Slow Food" e rientra nell'ambito del Motor Valley che si sta svolgendo in Emilia-Romagna e di cui Trussardi è diventato ambasciatore.

Michelle, Aurora e le altre due figlie di Tomaso non hanno potuto non supportare Trussardi, partecipando di persona all’evento. In quelle stesse ore, come hanno notato alcuni utenti sui social, Eros Ramazzotti - ex di Michelle e papà di Aurora - ha pubblicato una foto insieme a sua figlia e ha scritto: "Amatevi, non c'è altra via".

Che quella di Eros fosse una frase indirizzata a Michelle e Tomaso? Forse un modo per dire di non essere rimasto colpito dal loro riavvicinamento? Non è dato sapere. Anche se poi nella storia successiva il cantante ha pubblicato una citazione di John Lennon, probabilmente in riferimento al conflitto in Ucraina: "Viviamo in un mondo dove ci nascondiamo per fare l'amore mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole".

