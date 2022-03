Antonino Spinalbese-choc: "Ho una grave malattia. Belen Rodriguez? Un buco nero"

29 marzo 2022 a

Antonino Spinalbese ha deciso di pubblicare un video di 10 minuti su Instagram per rispondere a molti degli interrogativi che lo riguardano. A partire da quello della separazione con Belen Rodriguez, arrivata all’improvviso dopo la nascita della figlia Luna Marì lo scorso luglio. L’ormai ex fidanzato della showgirl argentina ha parlato della relazione che lo ha proiettato in una nuova dimensione.

“L’amore ci cambia già di per sé - ha dichiarato - ma quando nel frattempo diventi ‘personaggio famoso’ è diverso, è come venire catapultato in un modo parallelo, in un universo nuovo. Se ti piace o non ti piace non importa, è come un buco nero che divora tutto ciò che lo circonda. La vita non è solo tua, ma è anche l’intrattenimento degli altri. I tuoi problemi di cuore non sono più solo chiacchiere tra amici, ma titoli di quotidiani e riviste. Qualcosa di strano per un tipo riservato come me. In fondo mi sento ancora quel ragazzo semplice di Torre del Greco”.

Spinalbese ha però parlato anche di altri problemi, non solo di quelli di cuore. Qualche mese fa ha fatto un brutto incidente con l’auto, incrinandosi due costole. La notizia peggiore l’ha però ricevuta poco dopo: “Accusai un dolore nella parte alta dell’intestino. Inizialmente pensati a un po’ di fatica, ma il dolore non si arrestava”. E così Spinalbese è andato in ospedale, dove è stato ricoverato per dieci giorni e ha appreso la verità: “Ho una grave malattia autoimmune con la quale dovrò probabilmente convivere per il resto della vita”.

