Michelle Hunziker, "dna da alcolista?": la rivelazione sul passato. In famiglia si dice che...

Michelle Hunziker è a pranzo con sua mamma. La conduttrice di Striscia la Notizia, il programma in onda su Canale 5, non dimentica l'ironia. E la mamma Ineke non è da meno. "Che bella mamma che ho, devi essere ripresa perché sei troppo bella - dice la Hunziker nel video pubblicato tra le storie Instagram -. Finalmente sei venuta a trovare tua figlia". Ma non passa molto tempo che subito Michelle ironizza: "C'è un problema - confida tra le risate - tua figlia ha deciso che durante la settimana non beve più. Non riesco a bere mai un solo bicchiere di vino, mi piace talmente tanto che poi ne bevo altri due o tre".

Una scelta quella della conduttrice legata alla salute, tanto che la mamma la mette subito in guardia: "Devi stare molto attenta perché è nel nostro dna. Io avevo mio nonno alcolizzato, mio padre alcolizzato e mio marito alcolizzato. Quindi stai attenta". Immediata la risata della Hunziker: "Stai dicendo che ho il dna dell'alcolista?".

Tra le due c'è sempre grande sintonia, come raccontato dalla stessa Ineke tempo fa. L'unico momento che le ha viste divise? Quando la conduttrice è finita in una setta: "È stato un inferno - aveva ammesso la madre quasi non trattenendo le lacrime - Uno dei giorni più belli della mia vita è stato quando l'ho ritrovata".

