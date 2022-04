Michelle Hunziker, "ma hai le tet** di marmo?": la foto da togliere il fiato

02 aprile 2022 a

Michelle Hunziker toglie ancora il fiato. La conduttrice di Striscia la Notizia ha pubblicato l'ennesimo scatto su Instagram facendo impazzire i fan. Nella foto si vede la Hunziker vestita solo con una giacca fucsia e un top scollattissimo. Inutile dire che gli ammiratori si sono subito scatenati: "Bellissima", si legge. E ancora: "Più tempo passa e più sei bella Michelle", "Poi un giorno ci spiegherai come fai ad essere sempre cosi ... wow..".

Eppure c'è anche chi non riesce a togliere gli occhi dal seno: "Ma hai le tet** di marmo?", scrive un utente mentre un altro interviene: "Favolosa ,ma hai una pecca, cavolo che brutto ombelico ". Insomma Michelle fa incetta di complimenti. Per la conduttrice è tempo di cambiamenti.

Dopo il taglio di capelli, la Hunziker e l'ex marito Tomaso Trussardi hanno annunciato la separazione. Non è passato però molto tempo prima che la showgirl svizzera si facesse immortalare con la nuova fiamma. Di chi si tratta? I paparazzi l'hanno beccata insieme a Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Eppure sono in tanti a nutrire qualche dubbio. Chissà, certo è che fino ad ora nessuno dei due ha confermato né smentito.

