Rocco Siffredi, "non imitate quello che faccio nei miei film": rischio a luci rosse? L'avvertimento dell'attore

"Non imitatemi nei miei film, magari prendete solo qualche spunto": Rocco Siffredi, ospite di una cena a Villa Piccinetti sul colle Ardizio tra Pesaro e Fano, ha parlato della sua carriera ma ha anche lanciato questo monito. L'attore porno ha invitato i ragazzi a non fare quello che fa lui sul set senza però specificarne le ragioni. C'è forse qualche rischio? O era solo un modo divertente di rivolgersi alla platea?

L'attore, che ha sdoganato la filmografia hard, ha parlato anche di sé e della sua carriera dicendo di essere pronto per andare in pensione, ma a una condizione: "Vorrei andarci, ma aspetto che qualcuno prenda il mio posto". Il 58enne, poi, come riporta il Corriere Adriatico, ha confessato un segreto del suo lavoro: "Si chiama passione, le donne vi perdonano tutto purché ci mettiate sincerità e impegno. Non serve il Viagra, non contano le dimensioni. Serve solo avere molta sicurezza ed essere generosi verso le donne, ricordatevelo. Le donne le potete toccare con le mani solo quando c’è il rapporto, altrimenti mai".

A una domanda sui momenti più belli della sua vita, invece, Siffredi ha risposto: "Quando ho conosciuto mia moglie e alla nascita dei miei figli. Loro mi hanno dato la forza per andare avanti in questo lavoro. È grazie a mia moglie che ho ottenuto forza in tutti questi anni. Ho avuto al mio fianco una donna molto intelligente che non ha mai cercato di cambiarmi. Lo dico alle donne: non cercate mai di cambiare l’uomo che avete perché lo perderete e purtroppo questo vale anche al contrario".

