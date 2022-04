Michelle Hunziker, abito nero con spacco laterale? Dove cade l'occhio, roba da impazzire

04 aprile 2022 a

a

a

Tu chiamale se vuoi... le emozioni di Michelle Hunziker. Scatto dopo scatto, foto dopo foto, immagine dopo immagine, la meravigliosa conduttrice continua a raccontare la sua vita su Instagram, sul suo seguitissimo profilo, pieno zeppo di sorrisi e foto ammalianti.

"Ti hanno visto in giro con un uomo...ho anche la foto". Gerry Scotti inchioda Michelle, imbarazzo in studio | Video

E in questo caso, la domenica pomeriggio, la Hunziker si mostra direttamente dalla Germania, dove si trovava per la presentazione di Lol 3, il format comico che spopola anche in Italia. "Oggi a Berlino per la prima di LOL3 in Germania! Secondo voi... una come me quanto può aver resistito in quella gabbia di matti?", spiega Michelle.

E per l'occasione, ecco che la conduttrice indossa un elegantissimo abito nero, abito lungo e che le lascia scoperto soltanto dalle caviglie. Ma anche abito dotato di uno spacco laterale, con tanto di lacci e lacciuoli, che la rende, come sempre, assolutamente irresistbile e tremendamente sexy.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.