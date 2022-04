Michelle Hunziker, lo squarcio nel vestito e il riflesso del tavolino: una foto vietata ai minori

05 aprile 2022 a

Se ne va in Germania, Michelle Hunziker. Ma la sostanza non cambia: è sempre sorridente, simpatica e meravigliosa. A Berlino la conduttrice italo-svizzera sfoggia tutto il suo sex-appeal. Una trasferta, in volo privato con truccatrice a bordo, in occasione della prima puntata della terza stagione dell'edizione tedesca di Lol, il programma trasmesso da Amazon Prima Video.

E a Berlino, Michelle Hunziker attira l'attenzione dei paparazzi. Indosso un abito lungo e nero, che però sul lato, con la complicità di un peculiare gioco di strappi e lacci, mostrava squarci di pelle nuda. Insomma, un outfit decisamente intrigante.

E in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, in una story, Michelle Hunziker abbandona i sorrisi e gioca con la seduzione più pura. Sguardo serio s dritto in camera, gambe accavallate e tacco a spillo, ecco che mostra gli squarci in primo piano. Squarci che, pericolosamente, si vedono anche nel riflesso del tavolino in vetro che campeggia davanti a lei.

