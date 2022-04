Elisabetta Canalis in bikini, fisico impressionante: il commento (piccante) della bella collega vip

14 aprile 2022 a

A 43 anni Elisabetta Canalis è la Elle McPherson italiana: vale a dire, per prendere in prestito le parole con cui la modella e influencer Chiara Basi ha commentato una foto in bikini su Instagram della ex velina di Striscia la Notizia, è semplicemente "The body", "il corpo" per antonomasia dello showibiz di casa nostra. La sarda, ormai americana d'adozione visto il matrimonio con Brian Perri e residenza e attività varie in California, è volata in Messico per una vacanza in famiglia con il consorte e la figlia Skyler Eva. Tutto, come da tradizione, finisce sui social con una raffica di foto in solitaria, selfie di gruppo e video "rubati".

A farla da padrone i bikini sensualissimi e striminziti della Canalis, un marchio di fabbrica. E questo mentre la storica (ex?) amica e compagna di stacchetti a Striscia, Maddalena Corvaglia, mostra pure lei le sue curve pericolosissime. Insomma, un bel derby ad altissimo tasso di sensualità tra le due veline più amate e famose nella storia del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci.

"Ognuno di noi, se chiude gli occhi ha un posto del cuore dove conserva i ricordi più belli… - scrive la Canalis su Instagram, per presentare il viaggio a fan e followers - Il viaggio fatto con gli amici oppure con le persone che ama, la fuga dal quotidiano in location meravigliose nei posti più belli per vivere un sogno e rilassarsi. Sono felice di fare parte da oggi della grande famiglia di Gabetti Short Rent, la più prestigiosa azienda italiana nel Luxury management internazionale e di poter condividere con voi esperienze e luoghi che questo grande gruppo italiano offre worldwide". Insomma, sotto sotto non è mai solo relax. Il magico mondo dei social è sempre lavoro (ben pagato e pur sempre dorato).

