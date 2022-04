Rita Ora, fallimento del bikini: il seno esplode. In spiaggia, un'ambasciatrice da bollino rosso

15 aprile 2022 a

Rita Ora ha scatenato i suoi follower su Instagram con una serie di scatti in micro-bikini ad alto tasso erotico. "Non vedo l'ora che arrivi l'estate", scrive la pop star che ha origini kosovare ed è anche ambasciatrice onoraria per la Repubblica del Kosovo. La cantante si è fatta immortalare su una magnifica spiaggia - ma non ha detto dove - con indosso soltanto uno striminzito bikini nero con collana e braccialetti d'oro. In altre immagini si vede invece con un costume intero che a fatica contiene il seno mentre fa il bagno in piscina.

Inutile dire che queste foto hanno fatto il pieno di commenti e cuoricini. "Sei meravigliosa", si legge. "Sembri una sirena". E ancora, scrive uno: "Bellezza naturale", "regina bellissima", aggiunge un altro.

Ma con chi sarà andata in vacanza la bella ambasciatrice? Rita Ora ha ormai una relazione solida con Taika Waititi. La popstar ha recentemente condiviso sui social alcuni scatti inediti per celebrare la sua storia d'amore con il regista. A febbraio i due hanno festeggiato un anno di relazione, rivelando in realtà di essersi incontrati quattro anni fa. Erano insieme in questa meravigliosa spiaggia? E' stato lui a farle queste foto?

