Rihanna, il dramma: corna a pochi mesi dal parto: "Scaricato Asap Rocky", la star dietro alla crisi di coppia

15 aprile 2022 a

a

a

Rihanna tradita da ASAP Rocky. La cantante incinta avrebbe lasciato il fidanzato in seguito a un tradimento di lui con la designer di scarpe Amina Muaddi. A rivelarlo l'influencer australiano Louis Pisano. La star delle Barbados non avrebbe esitato a lasciare il compagno una volta venuta a sapere della scappatella. Un fulmine a ciel sereno, visto che solo pochi mesi fa i due avevano annunciato con entusiasmo la gravidanza. Al momento però non c'è stata alcuna ufficializzazione.

A Parigi ci va così, coperta solo da un mini-slip. La signorina vip in babydoll trasparente che imbarazza il mondo | Video

La conoscenza tra Rihanna e Asap Rocky ha origini lontane: i due sono amici dal 2013 ma solo dopo anni gli artisti sono diventati una coppia. Quella del rapper è stata una vita fatta di alti e bassi: nel 2012 è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito un uomo dopo che quest'ultimo avrebbe visto il rapper usare sostanze stupefacenti illegali all'esterno di un negozio di abbigliamento a New York.

Rihanna, foto estreme: calze a rete, tacco a spillo, corpetto aperto e niente intimo. Si vede tutto | Guarda

Poi l'accusa di aggressione nel 2013 e nel 2019 un nuovo arresto, a Stoccolma, con l'accusa - ancora una volta - di aver aggredito un uomo. Dopo un mese in custodia cautelare in attesa dell'inizio del processo, Asap Rocky è stato condannato a sei mesi di reclusione, con pena sospesa. Dopo le indiscrezioni sulle presunte corna, sembra che il rapper non abbia ancora messo la testa a posto.

Principe Carlo sconvolto, Rihanna si presenta davanti a lui "vestita" così: occhio alla faccia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.