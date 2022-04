Chiara Ferragni, vestitino troppo corto e trasparente: lato B nudo davanti a tutti, scandalo bollente

16 aprile 2022 a

Quest'anno Chiara Ferragni non potrà essere a Coachella, il festival californiano di musica alternativa più "glamour" del mondo. Vuoi per motivi di impegni, visto che ora le sue attenzioni sono dedicate ai figli, Leone e Vittoria, vuoi perché la priorità in questo momento è stare vicina a Fedez, il marito rapper operato da poche settimane per una grave e rara forma di tumore al pancreas, un evento che oggettivamente ha stravolto la vita della coppia italiana più famosa e influente su Instagram.

Proprio sulla sua pagina social, però, la bella 34enne di Crema, trasformatasi nel giro di pochi anni da vivace blogger col nome di Blonde Salad a regina dell'imprenditoria fashion digitale e non solo, ha ricordato la sua ruggente partecipazione proprio a Coachella. Era il 2017, un anno prima del matrimonio con Federico Lucia (quando ancora, di fatto, il "marchio" che tirava in famiglia era quello #Ferragni e non #Ferragnez), e Chiara si presentò sotto la ruota panoramica di Indio sconvolgendo la Rete con il suo look. Vestitino estivo a maglie traforate, nero, ma praticamente trasparente.

Una specie di prendisole dark con clamorosa vista sul Lato B, esposto bellamente all'obiettivo dei telefonini degli appassionati di musica di Coachella. "Happy Coachella weekend everybody", scrive oggi la Ferragni su Instagram a corredo di quella foto vecchia di cinque anni, praticamente una vita fa. Un tocco di malinconia, ma anche la conferma di come il tempo che passa veloce non abbia scalfito minimamente il suo fisico perfetto.

