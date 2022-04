Blanco da Papa Francesco, come si presenta sul palco: provocazione sessuale, trema il Vaticano

18 aprile 2022 a

Fluidità e fede arrivano in Vaticano. Blanco che durante uno dei suoi ultimi concerti si è presentato sul palco in reggiseno saltando in groppa all'artista Fabio Novembre, è stato contattato dopo la sua vittoria a Sanremo in coppia con Mahmood, per esibirsi davanti a 60mila persone in piazza San Pietro per una giornata di festa organizzata dalla Cei.

A partire dalle 16, Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, 19 anni, sarà la star di una kermesse che sarà condotta da Andrea Delogu e Valeria Lundini e che vedrà la partecipazione tra gli altri di Matteo Romano, anche lui presente all'ultimo Sanremo: sarà Blanco il primo a cantare in attesa dell'arrivo di Papa Francesco, previsto per le 18, riporta la Repubblica.

L'evento di Pasquetta, si legge nell'articolo, "assume però una rilevanza particolare: qualche settimana fa, don Matteo Selmo, 38enne parroco del Bresciano, ha cantato dal pulpito proprio Brividi di Blanco spiegando che il messaggio che voleva lanciare è che 'la musica può aiutarci a comprendere la parola di Dio'". Forse perché l'amore vince su tutto.

