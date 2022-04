Belen Rodriguez, fisico pazzesco dopo la gravidanza. "Guardate qua", roba mostruosa

22 aprile 2022 a

Belen Rodriguez svela i suoi segreti di bellezza al pubblico di Instagram. La neo conduttrice de Le Iene, com’è noto, ha due figli, il primogenito Santiago avuto da Stefano De Martino e Luna Marì avuta da Antonino Spinalbese. La show girl ha mostrato quindi i trucchetti per mantenersi in forma dopo le due gravidanze. L’ultima recentissima, avvenuta solo 9 mesi fa.

La show girl argentina nel pomeriggio del 21 aprile ha mostrato il trattamento estetico al quale si stava sottoponendo. I 10 milioni di followers che la seguono su Instagram hanno potuto assistere alla sua visita alla clinica Brasini, ormai cliente fissa, dove si reca per mantenere la sua bellezza. La conduttrice ha postato diverse storie dove si riprendeva sdraiata su un lettino del centro estetico a pancia scoperta. È proprio questa la zona che ha deciso di trattare, poiché ha ammesso: “Quando si fanno i bambini si scolla un po’ il tessuto”. Nello specifico il trattamento al quale si è sottoposta si chiamerebbe Emsculpt. Tale procedura va ad agire sul ventre attraverso l’energia elettromagnetica che elimina i residui di grasso, aumenta la massa muscolare e definisce la silhouette. In poche parole, spiega Belen supportata dall’esperta che la segue, fare questo procedimento equivale a fare 20.000 addominali in 30 minuti.

Belù ha immediatamente precisato però, che tale processo è inutile se non accompagnato da uno stile di vita sano che include sport, buona alimentazione e uno stile di vita regolare: “Belen Rodriguez ogni mattina si alza e va in palestra. Tutti i giorni, tranne il mercoledì che faccio Le Iene. Il segreto è il mix, di tutto quanto” ha spiegato la compagna di Stefano De Martino. La 37enne, rilassata dal movimento del trattamento Emsculpt, ha postato delle storie Instagram per condividere il piacere con i suoi seguaci.



